Balada Segura e abordagens a motoristas resultam em 13 autuações em Pelotas

Maior número de abordagens foi registrado no sábado (30), quando 77 pessoas foram abordadas e 60 veículos fiscalizados. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

As operações de fiscalização realizadas entre sexta-feira (29) e domingo (31) registraram 13 autuações de trânsito em Pelotas, segundo balanço divulgado pela prefeitura.

As ações ocorreram em diferentes regiões da cidade e incluíram barreiras da Balada Segura, abordagens a veículos e comboios preventivos.

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O maior número de abordagens foi registrado no sábado (30), quando 77 pessoas foram abordadas e 60 veículos fiscalizados. Na mesma noite, foram emitidos oito autos de infração, registrado um caso de embriaguez administrativa, recolhido um veículo e lavrado um boletim de ocorrência por desacato e ameaça na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Também foram realizados 42 testes de etilômetro.

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No domingo (31), a fiscalização resultou em cinco autos de infração e no recolhimento de um veículo.

As ações ocorreram em pontos como as avenidas Bento Gonçalves, Salgado Filho, Duque de Caxias e Dom Joaquim, além da região do Parque Dom Antônio Zattera.



