Balada Segura e abordagens a motoristas resultam em 13 autuações em Pelotas

As operações de fiscalização realizadas entre sexta-feira (29) e domingo (31) registraram 13 autuações de trânsito em Pelotas, segundo balanço divulgado pela prefeitura.
As ações ocorreram em diferentes regiões da cidade e incluíram barreiras da Balada Segura, abordagens a veículos e comboios preventivos.
O maior número de abordagens foi registrado no sábado (30), quando 77 pessoas foram abordadas e 60 veículos fiscalizados. Na mesma noite, foram emitidos oito autos de infração, registrado um caso de embriaguez administrativa, recolhido um veículo e lavrado um boletim de ocorrência por desacato e ameaça na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Também foram realizados 42 testes de etilômetro.
No domingo (31), a fiscalização resultou em cinco autos de infração e no recolhimento de um veículo.
As ações ocorreram em pontos como as avenidas Bento Gonçalves, Salgado Filho, Duque de Caxias e Dom Joaquim, além da região do Parque Dom Antônio Zattera.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.