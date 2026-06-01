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Balada Segura e abordagens a motoristas resultam em 13 autuações em Pelotas

Ações realizadas entre sexta-feira e domingo incluíram testes do bafômetro, recolhimento de veículos e comboios preventivos

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