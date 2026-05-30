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Viatura da Brigada Militar capota após ser atingida por carro em Pelotas; veja vídeo

Condutora do outro veículo, de 21 anos, não tinha carteira nacional de habilitação e avançou o sinal vermelho

Gabriel Veríssimo

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