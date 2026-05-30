Viatura da Brigada Militar capota após ser atingida por carro em Pelotas; veja vídeo

Uma viatura da Brigada Militar capotou após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas General Neto e Gonçalves Chaves, no Centro de Pelotas, na noite da última sexta-feira (29). O fato aconteceu por volta das 22h.

Segundo informações da Brigada Militar, um Clio conduzido por uma jovem de 21 anos atingiu a viatura ao avançar o sinal vermelho na Rua Gonçalves Chaves. A condutora não possuía carteira nacional de habilitação.

Os policiais militares que estavam na viatura foram encaminhados para atendimento médico e passam bem. A motorista do Clio não sofreu lesões.