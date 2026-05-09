Veículo é flagrado a 164 km/h em trecho da BR-158

Condutor receberá multa de natureza gravíssima com fator multiplicador, no valor de R$ 880,41. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando com seu veículo a 164 km/h em um trecho da BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. A infração foi registrada na sexta-feira (8), durante uma operação de fiscalização com radar portátil.

No local, a velocidade máxima permitida é de 100 km/h. Segundo a PRF, o flagrante ocorreu em um trecho de pista simples, onde ultrapassagens e excesso de velocidade elevam o risco de acidentes graves.

O condutor flagrado a 164 km/h receberá multa de natureza gravíssima com fator multiplicador, no valor de R$ 880,41.

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De acordo com a corporação, o excesso de velocidade está entre as principais causas de acidentes com mortes e feridos graves em rodovias federais. Somente em Santana do Livramento, a PRF aplicou 197 multas por excesso de velocidade nos últimos 30 dias.