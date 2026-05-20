Trevo de acesso a Hulha Negra começa a sair do papel após anos de espera

Projeto prevê a readequação e pavimentação da interseção localizada no km 160 da rodovia. Samuel da Rosa / Prefeitura de Hulha Negra

As obras para construção da rótula de acesso a Hulha Negra, na BR-293, começaram nesta terça-feira (19). A intervenção, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é considerada uma demanda histórica do município e busca melhorar a segurança viária e a mobilidade no principal acesso à cidade.

O projeto prevê a readequação e pavimentação da interseção localizada no km 160 da rodovia federal. Segundo a prefeitura, a demanda foi apresentada ao DNIT em julho de 2025, durante agenda em Brasília conduzida pelo prefeito Fernando Campani e integrantes do governo municipal.

Na ocasião, o grupo se reuniu com o diretor-geral do órgão, Fabrício de Oliveira Galvão, que sinalizou avanço nas tratativas para execução da obra.

Além da construção do trevo, a administração municipal discute com o governo federal a federalização do trecho entre o novo acesso e a localidade de Trigolândia. Samuel da Rosa / Prefeitura de Hulha Negra

Nesta semana, Campani voltou a Brasília para acompanhar o início oficial dos trabalhos e tratar de novas etapas de infraestrutura viária ligadas ao município.

De acordo com o prefeito, além da construção do trevo, a administração municipal discute com o governo federal a federalização do trecho entre o novo acesso e a localidade de Trigolândia. Segundo ele, o Executivo está concluindo o projeto, que posteriormente será doado ao DNIT.

Conforme Campani, após a conclusão dessa etapa, o DNIT ficará responsável pela contratação da obra de pavimentação que ligará o trevo de acesso até a região do Clube Concórdia.

A prefeitura informou ainda que pretende realizar contrapartida financeira para complementar a extensão da pavimentação até a Camal, nas proximidades da Cotrijuc.