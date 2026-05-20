Trânsito

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Trevo de acesso a Hulha Negra começa a sair do papel após anos de espera

Obra executada pelo DNIT prevê readequação de interseção na BR-293 e é tratada pela prefeitura como avanço para segurança e mobilidade no município

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