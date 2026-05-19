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Radar móvel passa a operar nas avenidas Ildefonso Simões Lopes e Juscelino Kubitschek

Fiscalização começou em fevereiro e já abrangia vias do centro e do bairro Três Vendas

Gabriel Veríssimo

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