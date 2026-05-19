Radar móvel passa a operar nas avenidas Ildefonso Simões Lopes e Juscelino Kubitschek

As penalidades variam conforme o percentual de excesso de velocidade. Tobias Bernardo / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas (STT) ampliou a fiscalização de trânsito com radar móvel no município. A partir de agora, os agentes de trânsito passam a multar condutores em excesso de velocidade também na Avenida Ildefonso Simões Lopes e na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

As vias já receberam a sinalização necessária para as ações de fiscalização eletrônica e integram o cronograma de fiscalização. Inicialmente, os agentes estavam atuando na Rua João Jacob Bainy e pela Avenida Francisco Caruccio, no bairro Três Vendas, e pela Avenida Bento Gonçalves, no centro.

O radar móvel começou a operar no município no dia 20 de fevereiro, após 20 dias de uma etapa educativa. Até a última segunda-feira (18) foram realizadas 66 ações de fiscalização com o radar portátil em Pelotas.

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Já foram autuados 1.585 condutores no município: 1.515 por infração média; 67 por infração grave; e três por infração gravíssima. As infrações de natureza média são convertidas em advertência por escrito, desde que seja a primeira infração do condutor nos últimos 12 meses, e não são gerados pontos na carteira nem cobrança de multa.

Como funciona a fiscalização

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as penalidades variam conforme o percentual de excesso de velocidade:

Infração média (até 20% acima do limite): multa de R$ 130 e quatro pontos na CNH.

multa de R$ 130 e quatro pontos na CNH. Infração grave (entre 20% e 50% acima do limite): multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH.

multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH. Infração gravíssima (mais de 50% acima do limite): a multa é multiplicada por três, totalizando R$ 880, além da suspensão do direito de dirigir.

Segundo a STT, os valores arrecadados com as autuações devem ser obrigatoriamente reinvestidos em segurança viária, sinalização e melhorias nas vias do município.



