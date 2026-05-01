PRF prevê circulação de 155 mil veículos nas rodovias federais da Zona Sul no feriado

A movimentação nas rodovias federais da Região Sul deve aumentar ao longo desta sexta-feira (1º), feriado de Dia do Trabalhador. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que cerca de 155 mil veículos circulem pelas estradas da região até o fim da operação, no domingo (3).
A Operação Dia do Trabalho começou na quinta-feira (30) e segue até a noite de domingo. Segundo a PRF, o maior fluxo deve ser registrado a partir da tarde desta sexta-feira, com concentração também no retorno do feriado.
O reforço na fiscalização ocorre em trechos com maior movimento e em pontos com histórico de acidentes.
O foco será em infrações que estão entre as principais causas de sinistros graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante. A fiscalização também terá atenção especial aos motociclistas, grupo que está entre as principais vítimas nas rodovias da região.
Durante a operação, a corporação intensificará o uso de radares portáteis e a realização de testes de alcoolemia.
A orientação aos motoristas é planejar a viagem, revisar as condições do veículo e evitar horários de maior movimento, especialmente no retorno, previsto para a tarde e a noite de domingo.
Restrição para veículos de carga
Nas rodovias de pista simples, veículos de carga com dimensões excedentes terão circulação restrita nesta sexta-feira, das 6h ao meio-dia, e novamente no domingo, das 16h às 22h.
Em caso de emergência, o atendimento da PRF pode ser acionado pelo telefone 191.
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