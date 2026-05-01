Trânsito

Dia do Trabalhador
Notícia

PRF prevê circulação de 155 mil veículos nas rodovias federais da Zona Sul no feriado

Operação segue até domingo com reforço na fiscalização e restrição para caminhões em horários específicos

Joanna Manhago

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Tamires Brum

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