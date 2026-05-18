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Ponte Barão de Mauá tem trânsito liberado após obras e normaliza travessia entre Brasil e Uruguai

Estrutura histórica em Jaguarão estava com circulação parcial desde abril para manutenção e recuperação do pavimento

Igor Islabão

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