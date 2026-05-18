Ponte Barão de Mauá tem trânsito liberado após obras e normaliza travessia entre Brasil e Uruguai

Trânsito foi liberado nos dois sentidos da via nesta segunda-feira. Divulgação / Prefeitura de Jaguarão

Após cerca de um mês de intervenções e restrições no tráfego, a Ponte Internacional Barão de Mauá, em Jaguarão, foi totalmente reaberta nos dois sentidos nesta segunda-feira (18). A confirmação foi feita pela prefeitura do município, que assinalou o fim das obras de manutenção estrutural na ligação binacional com Rio Branco, no Uruguai.

Com a liberação completa, o fluxo de veículos voltou a operar normalmente entre os dois países. As intervenções haviam começado em 13 de abril e seguiram cronograma previsto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que projetava a conclusão ainda em maio.

Durante o período de obras, a circulação na ponte funcionou em sistema de pare e siga, com bloqueios parciais e liberação alternada de veículos. A medida provocou filas e tempos de espera de até 40 minutos para motoristas e impactou diretamente a rotina de moradores, trabalhadores e turistas que utilizam diariamente a travessia.

Os reflexos também foram sentidos na economia local. Conforme relatos de empresários divulgados nas últimas semanas, postos de combustíveis de Jaguarão registraram queda de até 95% no movimento em razão das restrições nas vias próximas à ponte. Já lojistas de freeshops estimaram redução entre 70% e 80% no fluxo de clientes, agravada pela limitação de vagas de estacionamento no entorno.

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Apesar dos transtornos, prefeitura e Dnit defenderam ao longo da execução que a obra era necessária para preservar a estrutura histórica da ponte, inaugurada em 1930 e considerada o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Durante os trabalhos, as equipes realizaram recuperação do pavimento de concreto, desobstrução de sistemas de drenagem, substituição de juntas de dilatação, limpeza dos arcos e renovação da sinalização viária.

A expectativa é de que, com a retomada integral do tráfego, haja normalização gradual da circulação de consumidores e turistas entre Jaguarão e Rio Branco.



