Pelotas instala nova rotatória em trecho perigoso da Domingos de Almeida; veja o que muda

Trabalho de sinalização será concluído na terça-feira (19). Igor Islabão / Agência RBS

Uma das esquinas mais largas e conflituosas da Avenida Domingos de Almeida, no bairro Areal, em Pelotas, passa por uma transformação definitiva. A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) trabalha na finalização de uma nova rotatória no entroncamento com a Rua Visconde de Ouro Preto e a Travessa Hipólito José da Costa.

A previsão é de que a sinalização completa, incluindo a colocação de tachões, esteja pronta até a próxima terça-feira (19).

O objetivo central da obra é organizar um fluxo que, até então, era marcado pelo improviso e pelo excesso de velocidade. Por ser um ponto com pista muito ampla e diversos acessos laterais, era comum que motoristas realizassem conversões à esquerda em locais proibidos ou cruzassem as pistas de forma desordenada.

"Cada um entrava do jeito que queria"

Motoristas tinham dificuldades para acessar as rua Visconde de Ouro Preto e a Travessa Hipólito José da Costa. Igor Islabão / Agência RBS

Para quem vive a rotina do trecho, a intervenção era urgente. José Aldo, funcionário de um posto de combustíveis localizado na esquina da nova estrutura, relata que os acidentes eram constantes.

– Era complicado. Movimento, acidente direto. Era moto, era bicicleta... os caras batendo, tava horrível – conta Aldo.

Segundo o funcionário, os primeiros dias de teste com a pintura no chão já mostram uma mudança de comportamento, embora muitos condutores ainda demonstrem confusão.

– O pessoal tá meio perdido, alguns passam reto pela principal. Mas colocando os tachões e sinalizando, vai melhorar. Antes era por conta, cada um entrava do jeito que queria – observa.

Fim dos "conflitos em X"

Medida busca eliminar os pontos de conflito frontal e lateral. Igor Islabão / Agência RBS

O secretário de Transporte e Trânsito de Pelotas, Cláudio Fabrício Montanelli, explica que a rotatória foi projetada para eliminar os pontos de conflito frontal e lateral. Antes da obra, o "vão" entre as ruas era tão grande que os motoristas que vinham do bairro em direção ao Centro e desejavam acessar a Visconde de Ouro Preto acabavam se encontrando de frente com quem fazia o sentido inverso.

– Ali é a razão do grande número de acidentes. O projeto técnico visa disciplinar o trânsito. A rotatória é democrática porque permite o acesso a todos os lados, mas obriga a redução da velocidade – afirma Montanelli.

Segundo ele, a conclusão da sinalização horizontal ficará pronta até segunda-feira e a instalação dos tachões sobre a ilha central — para impedir que veículos cortem o caminho pelo meio da estrutura — acaba na terça.

Foco na segurança viária

A intervenção faz parte de uma série de medidas da STT para aumentar a segurança em vias de fluxo rápido. Montanelli destaca que a prioridade é a preservação da vida, mesmo que isso signifique uma retenção leve no tempo de deslocamento.