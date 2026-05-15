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Nova carga de soja se espalha na BR-392 e causa transtornos no trânsito em Rio Grande

Fluxo ficou em meia pista na altura do Parque Marinha; a suspeita da prefeitura é que os casos estejam relacionados à tentativas de furto

Joanna Manhago

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS