Nova carga de soja se espalha na BR-392 e causa transtornos no trânsito em Rio Grande

Foram encontrados cerca de 30 sacos de soja cheios escondidos em uma área de mata. Joanna Manhago / Grupo RBS

Pelo segundo dia consecutivo, uma carga de soja ficou espalhada sobre a BR-392, no acesso a Rio Grande, causando bloqueio parcial da rodovia na manhã desta sexta-feira (15). O trânsito operava em meia pista no sentido Rio Grande, na altura do Parque Marinha, enquanto equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizavam a retirada do material.

No local, o secretário-adjunto de Serviços Urbanos de Rio Grande, Mauricio Fernandes, afirma que suspeita de tentativa de furto da carga. Foram encontrados cerca de 30 sacos de soja cheios escondidos em uma área de mata às margens da rodovia.

— Os criminosos aproveitam pontos onde os caminhões reduzem a velocidade, como retornos próximos a postos de combustível. Eles abrem as caçambas e, antes da chegada das autoridades, furtam a carga que cai na pista. Os motoristas não param por medo — afirmou.

De acordo com ele, o material apreendido pela prefeitura será descartado.