Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR-392, em Santana da Boa Vista

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (31). A ocorrência foi no km 199 da BR-392, em Santana da Boa Vista, no sul do Estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4h20min, a motorista de 46 anos perdeu o controle do veículo, um Kia Sportage, ao contornar o trevo na saída da cidade. Na sequência, o carro saiu da pista e colidiu em um barranco.

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