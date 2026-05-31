Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR-392, em Santana da Boa Vista

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (31). A ocorrência foi no km 199 da BR-392, em Santana da Boa Vista, no sul do Estado.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4h20min, a motorista de 46 anos perdeu o controle do veículo, um Kia Sportage, ao contornar o trevo na saída da cidade. Na sequência, o carro saiu da pista e colidiu em um barranco.
A mulher que morreu era uma das passageiras. A motorista e outros dois homens, um de 24 anos e outro de 29, ficaram gravemente feridos.