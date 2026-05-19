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Motorista é indiciado por homicídio após atropelar e matar caminhoneiro que trocava pneu na BR-392, em Canguçu

Polícia Civil concluiu que suspeito agiu com dolo eventual — assumiu o risco de matar — ao dirigir sem habilitação, sob efeito de álcool e fugir sem prestar socorro

Joanna Manhago

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