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Motociclista morre em acidente na Estrada da Barra, em São José do Norte

Colisão entre moto e carro ocorreu no fim da tarde de terça-feira (26); vítima foi identificada como José Adilson de Abreu Gautério, 56 anos

Gabriel Veríssimo

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