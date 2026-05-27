Motociclista morre em acidente na Estrada da Barra, em São José do Norte

Um motociclista de 56 anos morreu na tarde de terça-feira (26) após um acidente de trânsito na Estrada da Barra, em São José do Norte. A colisão ocorreu por volta das 17h.

A vítima foi identificada como José Adilson de Abreu Gautério.

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Segundo o delegado Rafael Patella, titular da Delegacia de Polícia de São José do Norte, o motociclista colidiu na lateral de um carro. Com o impacto, foi arremessado contra um terceiro veículo que estava estacionado nas proximidades do Campo do Cucurutu.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou parcialmente interrompido. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.





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