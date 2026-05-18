Motociclista morre em acidente na BR-392, em Canguçu

Trânsito foi bloqueado em meia-pista para perícia. Divulgação / PRF

Um motociclista morreu em um acidente na BR-392, em Canguçu, no sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (18). A ocorrência é atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 114,5 da rodovia, próximo à praça de pedágio do município.

Segundo a PRF, o condutor da motocicleta morreu no local. A dinâmica do acidente ainda é apurada, mas, conforme as informações preliminares, a ocorrência envolve outro veículo, que não foi identificado.

Quando as equipes chegaram ao local, apenas a motocicleta e a vítima estavam na pista. A perícia já atua no trecho para auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.