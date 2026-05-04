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Motociclista morre após colisão com carro no centro de Pelotas

Acidente ocorreu na noite de domingo no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Padre Felício; caso é investigado pela Polícia Civil

Joanna Manhago

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