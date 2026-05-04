Motociclista morre após colisão com carro no centro de Pelotas

Um homem morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (3), por volta das 23h15min, no centro de Pelotas. A vítima foi identificada como Denis Silveira.
Segundo a Polícia Civil, Denis conduzia uma motocicleta que colidiu na lateral de um carro no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Padre Felício.
De acordo com a investigação preliminar, o motociclista trafegava pela via preferencial. Em depoimento, a condutora do carro afirmou que reduziu a velocidade ao avistar a motocicleta.
O caso é tratado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas.
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