Motociclista morre após colisão com carro no centro de Pelotas

Caso é tratado como homicídio culposo. Igor Islabão/Grupo RBS

Um homem morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (3), por volta das 23h15min, no centro de Pelotas. A vítima foi identificada como Denis Silveira.

Segundo a Polícia Civil, Denis conduzia uma motocicleta que colidiu na lateral de um carro no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Padre Felício.

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De acordo com a investigação preliminar, o motociclista trafegava pela via preferencial. Em depoimento, a condutora do carro afirmou que reduziu a velocidade ao avistar a motocicleta.

O caso é tratado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas.



