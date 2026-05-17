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Motociclista de 24 anos morre após colisão com carreta na BR-392, em Rio Grande

Acidente aconteceu na noite de sábado, próximo à saída do bairro Parque Marinha

Gabriel Veríssimo

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