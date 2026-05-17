Motociclista de 24 anos morre após colisão com carreta na BR-392, em Rio Grande

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 24 anos morreu na noite de sábado (16) após um acidente no quilômetro 18 da BR-392, em Rio Grande, próximo à saída do bairro Parque Marinha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, natural do município de Rio Grande e que não teve o nome divulgado, conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de uma carreta. O óbito foi constatado ainda no local do acidente.

Conforme a PRF, o veículo de carga não foi identificado pelos agentes no momento do atendimento da ocorrência.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rio Grande (DPHPP), Maiquel Fonseca, não há indícios de fuga.

— Muitas vezes, não sei se foi o caso, ocorre de o motorista do caminhão sequer perceber quando ocorre uma colisão traseira. Tudo precisa ser apurado ainda — afirma.

O caso ainda será investigado pelo Polícia Civil.