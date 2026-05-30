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Motociclista colide em carro e fica ferido na Avenida Domingos de Almeida, em Pelotas

Batida contra traseira de Mercedes-Benz ocorreu no início da tarde deste sábado, no sentido Areal-Centro

Igor Islabão

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