Motociclista colide em carro e fica ferido na Avenida Domingos de Almeida, em Pelotas

Colisão ocorreu por volta das 12h no cruzamento semafórico da Avenida Domingos de Almeida. Igor Islabão / Agência RBS

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no início da tarde deste sábado (30), em Pelotas. A colisão ocorreu por volta das 12h no cruzamento semafórico da Avenida Domingos de Almeida com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no sentido bairro-Centro.

De acordo com informações preliminares dos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, o condutor da motocicleta não conseguiu frear e colidiu na traseira de um Mercedes-Benz, que estaria aguardando a abertura do sinal.

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Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos. Ele recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e precisou ser removido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Pelotas. Os ocupantes do carro não ficaram feridos.



O fluxo de veículos na Avenida Domingos de Almeida apresentou lentidão e opera em meia-pista no trecho afetado para a finalização da ocorrência.