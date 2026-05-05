Ministério Público solicita novos depoimentos sobre acidente que deixou 11 mortos na BR-116

Os novos depoimentos não devem alterar a linha de investigação nem o inquérito já concluído, mas podem resultar na inclusão de novos registros de lesão corporal, a depender da manifestação das vítimas. Ecovias Sul / Divulgação

A investigação do acidente ocorrido em 2 de janeiro no quilômetro 491 da BR-116, entre Pelotas e São Lourenço do Sul, terá novas diligências após solicitação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria Criminal de Pelotas, à Polícia Civil.

A colisão matou 11 pessoas e deixou outras 12 pessoas feridas. Entre as vítimas, cinco eram de São Lourenço do Sul, três de Pelotas, uma de Bagé, uma de Candiota e uma Oriximiná, no Pará. As idades eram de 34 a 85 anos.

Segundo o delegado César Nogueira, responsável pelo caso, a nova etapa da investigação tem como foco ouvir todos os feridos que ainda não prestaram depoimento, alguns deles fora da cidade ou sem condições à época. A oitiva poderá ocorrer, inclusive, por videoconferência.

— Não sei dizer exatamente quantos não foram ouvidos, pois são de fora da cidade ou não tinham condições de depor. Os novos depoimentos não alteram em nada a decisão quanto ao indiciamento referente às mortes — afirma.

Ainda conforme o delegado, atualmente, o motorista da carreta, de 25 anos, segue indiciado por homicídio culposo na lesão de veículo automotor, e está respondendo em liberdade.

Os novos depoimentos não devem alterar a linha de investigação nem o inquérito já concluído, mas podem resultar na inclusão de novos registros de lesão corporal, a depender da manifestação das vítimas.

— Seguirá o indiciamento por homicídio culposo na lesão de veículo automotor. Mas poderá ser indiciado por mais algumas lesões corporais, caso as vítimas manifestem desejo de representar criminalmente em desfavor do motorista da carreta — complementa César Nogueira.

Em depoimento, o condutor admitiu que mexia no rádio no momento do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia lentidão na rodovia devido a um caminhão com pane mecânica, o que levou à adoção do sistema "pare e siga". O motorista da carreta, que seguia no sentido Capital–Interior, tentou desviar da fila de veículos, invadiu a pista contrária e colidiu com o ônibus. Ele também trafegava acima da velocidade permitida no trecho, de 40 km/h.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 10h30min do dia 2 de janeiro, no quilômetro 491 da BR-116, próximo à ponte sobre o Arroio Corrientes, em Pelotas. A colisão envolveu um ônibus da linha Pelotas–São Lourenço do Sul e uma carreta carregada de areia que trafegava no sentido oposto.

A rodovia ficou bloqueada por cerca de 11 horas para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. Apesar de duplicado, o trecho operava em pista simples devido a obras na ponte, com controle de fluxo no sistema "pare e siga".