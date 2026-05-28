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Justiça determina obras em entroncamento da ERS-602 por risco de acidentes em Arroio Grande

Decisão cita falta de trevo, sinalização e faixas de acesso em trecho de intenso movimento de veículos e caminhões

Joanna Manhago

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