Justiça determina obras em entroncamento da ERS-602 por risco de acidentes em Arroio Grande

Projeto deve ser elaborado em até um ano e conclusão das obras no prazo de dois anos após aprovação. Reprodução/Google Maps

A Justiça determinou que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a prefeitura de Arroio Grande elaborem e executem um projeto para corrigir problemas de segurança no entroncamento entre a Avenida Perimetral e a ERS-602, em Arroio Grande.

A decisão foi proferida na quarta-feira (27) pelo juiz Gabriel Hernandez Mello, da Vara Judicial da Comarca, e atende a uma ação civil pública apresentada em abril de 2022 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Conforme a sentença, o local apresenta risco iminente de acidentes, especialmente para estudantes da Escola Municipal Silvina Gonçalves e moradores da região.

Leia Mais População em situação de rua cresce 63% em Rio Grande desde 2022 e amplia desafio social

Segundo o processo, o trecho não possui trevo, rótula, faixas de aceleração nem sinalização adequada, apesar do intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões utilizados no escoamento da produção agrícola.

O problema vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público desde 2019, após denúncias relacionadas à segurança viária e aos riscos enfrentados por quem circula pelo local.

De acordo com a ação, não houve solução administrativa ao longo dos últimos anos.

Na sentença, a Justiça reconheceu omissão do poder público e atribuiu responsabilidade conjunta ao Daer e ao município para execução das melhorias.

A decisão, que cabe recurso, estabelece prazo de até um ano para elaboração e aprovação do projeto. Depois disso, o Daer e a prefeitura terão mais dois anos para concluir as obras e implantar a sinalização necessária.

O que dizem Daer e prefeitura?

Na ação, a promotora de Justiça Cristiane Levien argumentou que as intervenções são necessárias para garantir segurança no trânsito e preservar vidas diante do risco concreto de acidentes no local.

Procurado pela reportagem, o Daer informou que vai avaliar a decisão em conjunto com o setor jurídico do Estado.

Já a prefeitura de Arroio Grande não se manifestou até o fechamento desta matéria.



