Homem fica preso às ferragens após colisão entre caminhões em Rio Grande

Equipes de trânsito atuaram no bloqueio da Rua Dom Bosco durante o atendimento da ocorrência. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um homem ficou preso às ferragens após uma colisão entre dois caminhões, por volta das 11h desta quarta-feira (13), no cruzamento das ruas Dom Bosco e Castro Alves, em Rio Grande. A identidade do motorista do veículo de fretes não foi divulgada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos caminhões teria avançado a preferencial na Rua Dom Bosco e acabou atingido por outro veículo, que transportava bebidas. Com o impacto, o condutor do caminhão de fretes ficou preso às ferragens.

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A guarnição realizou a retirada da vítima, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Bombeiros realizaram a retirada da vítima, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Divulgação / Corpo de Bombeiros

Conforme os bombeiros, o caminhão de bebidas também atingiu um poste de energia elétrica, que ficou danificado e deverá ser substituído pela CEEE Equatorial.

Houve ainda vazamento de combustível na pista. Para conter a situação, a Defesa Civil acionou um caminhão com areia.