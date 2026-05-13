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Homem fica preso às ferragens após colisão entre caminhões em Rio Grande

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Dom Bosco e Castro Alves; vítima foi resgatada pelos bombeiros e levada ao hospital

Laura Cosme

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