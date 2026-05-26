Homem de 50 anos morre em colisão frontal entre dois carros na BR-116 em Turuçu 

O condutor do outro veículo foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Pelotas. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 50 anos morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (25) na BR-116, em Turuçu, no sul do Estado. A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 489 da rodovia, e envolveu um Volkswagen Gol, de Pelotas, e uma Renault Oroch, de Xangri-lá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Gol, natural de Pelotas, morreu no local. Já o condutor da Oroch, um homem de 51 anos, natural de Novo Hamburgo, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Pelotas.

As causas do acidente ainda são investigadas pela PRF.