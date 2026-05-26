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Homem de 50 anos morre em colisão frontal entre dois carros na BR-116 em Turuçu 

Acidente envolveu um Gol de Pelotas e uma caminhonete Oroch de Xangri-lá; trânsito já foi liberado no trecho

Airton Lemos

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