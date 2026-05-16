Trânsito

Velozes e enrascados
Notícia

Fiat Strada é flagrada a 170 km/h na BR-392, no sul do Estado

Motorista ultrapassou em mais de 50% o limite permitido para o trecho e poderá responder a processo de suspensão do direito de dirigir

Igor Islabão

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