Fiat Strada é flagrada a 170 km/h na BR-392, no sul do Estado

Veículo foi flagrado ultrapassando em mais de 50% a velocidade máxima permitida no trecho. Divulgação / Policia Rodoviária Federal

O excesso de velocidade de uma Fiat Strada chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na sexta-feira (15) na BR-392, em Morro Redondo, no Sul do Estado. O veículo foi flagrado a 170 km/h, ultrapassando em mais de 50% a velocidade máxima permitida no trecho, que é de 100 km/h.

Além de receber uma multa no valor de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor poderá responder a um processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir.

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De acordo com a PRF, a infração foi registrada durante uma operação com radar móvel que durou uma hora e meia. Nesse período, 38 veículos foram flagrados pelo equipamento acima do limite de velocidade, e a Strada foi o veículo em maior velocidade registrada na ação.

Segundo o órgão, o objetivo estratégico desse tipo de fiscalização é mitigar o risco de acidentes graves e garantir maior segurança para os usuários das rodovias.

A infração cometida pelo motorista é classificada como gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi multiplicada por três.



