Feriadão do Dia do Trabalhador termina sem mortes em rodovias federais do sul do Estado

Mais de 130 veículos foram flagrados acima da velocidade. Divulgação/PRF

Nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais do sul do Rio Grande do Sul durante o feriadão do Dia do Trabalhador, entre quinta-feira (30) e domingo (3). O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e indica redução na gravidade dos acidentes em relação ao feriado anterior, de Tiradentes. Cerca de 155 mil veículos circularam na região.

Ao todo, foram contabilizados dois acidentes — ambos sem vítimas fatais. Um deles ocorreu no dia 2 de maio, em Arroio Grande, envolvendo uma colisão transversal entre uma motocicleta e um carro de passeio. O outro foi registrado na manhã de domingo (4), antes das 6h, em Jaguarão, quando um veículo colidiu contra um poste nas proximidades da ponte internacional.

Fiscalização e prisões

Durante a operação do Dia do Trabalhador, a PRF realizou três prisões — duas por mandados de prisão em aberto e uma por porte ilegal de arma de fogo. Cerca de 600 pessoas foram abordadas e fiscalizadas ao longo dos quatro dias.

Também foram realizados mais de 350 testes de alcoolemia, com foco na prevenção à embriaguez ao volante, uma das principais causas de acidentes graves.

Mesmo sem mortes, o excesso de velocidade segue como um dos principais problemas nas rodovias da região. Durante o feriadão, 131 imagens de veículos acima do limite permitido foram registradas por radares.

Prevenção

A operação teve início na quinta-feira (30), com reforço no policiamento em trechos de maior fluxo, especialmente nos horários de saída e retorno do feriado. Também houve restrição de circulação para veículos de carga em horários específicos, com o objetivo de melhorar a fluidez e reduzir o risco de acidentes.

Segundo a PRF, o resultado sem mortes indica efeito das ações preventivas, mas o alerta permanece.

— O comportamento dos motoristas ainda é decisivo para a segurança no trânsito. Excesso de velocidade e desrespeito às regras seguem entre os principais fatores de risco — destaca Pitrez.