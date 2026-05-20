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Dnit avalia propostas para projeto de duplicação da Avenida João Goulart em Pelotas

Estudo está orçado em R$ 4,2 milhões e deve resolver gargalo histórico no acesso pelo Bairro Fragata

Igor Islabão

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