Dnit avalia propostas para projeto de duplicação da Avenida João Goulart em Pelotas

Rodovia entra na zona urbana de Pelotas como Avenida João Goulart. Igor Islabão / Agêmcia RBS

O processo para a duplicação de um dos principais trechos rodoviários de Pelotas avançou mais um passo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) faz a analise técnica e a avaliação das oito propostas e documentos das empresas concorrentes para a contratação dos estudos e projetos de engenharia que preveem melhorias na travessia urbana da BR-293. Das oito propostas, uma já foi desclassificada.

A licitação, que teve as ofertas conhecidas em 5 de maio, abrange um investimento total estimado em R$ 4,2 milhões. O foco principal na cidade é a duplicação que vai do km 0 ao km 5,3 da BR-293, entre a Fenadoce e a Praça 20 de Setembro, pela Avenida Presidente João Goulart, sendo um dos principais acessos ao Bairro Fragata.

O trecho tem dois entroncamentos importantes: com as avenidas Francisco Caruccio e Theodoro Müller, e com o prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, próximo à Rodoviária de Pelotas, locais de grande fluxo de veículos em horários de pico.

O pacote licitado pelo órgão federal também inclui o desenho de soluções para outros dois pontos críticos em Capão do Leão.

Segundo o Dnit, ainda é necessário concluir a avaliação detalhada das planilhas e da documentação legal das empresas concorrentes antes de homologar o resultado, assinar o contrato e emitir a ordem de início dos serviços.

A partir da assinatura, a projetista vencedora terá o prazo de 360 dias corridos para concluir e entregar todos os estudos básicos e executivos.

No Capão do Leão, o contrato também incluí a travessia urbana interna pela BR-293 (do km 11,3 ao km 15,7), no Bairro Parque Fragata, e o trecho de conexão contínua da BR-116 (do km 530,08 ao km 534,66), nas proximidades do Bairro Jardim América.



