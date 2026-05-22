Cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Doutor Amarante passa a ter semáforos em Pelotas

O cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Doutor Amarante, no centro de Pelotas, ganha novos semáforos a partir desta sexta-feira (22). A instalação do equipamento, realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), tem como objetivo principal reduzir o índice de acidentes no trecho.
A implantação foi definida com base em um estudo técnico desenvolvido pela equipe de mobilidade da secretaria, que identificou uma recorrência de colisões e atropelamentos no ponto.
Para auxiliar na adaptação de motoristas, ciclistas e pedestres, agentes de trânsito da STT estarão posicionados no cruzamento durante as primeiras horas de funcionamento do sinal, orientando o fluxo de veículos e a travessia de pedestres.
Em entrevista a GZH, o secretário de Transporte e Trânsito de Pelotas, Cláudio Fabrício Montanelli, informou que uma série de medidas da STT estavam sendo realizadas para aumentar a segurança em vias de fluxo rápido.
— Nosso desafio é dar fluidez com segurança. Não adianta fluidez onde as pessoas andam como querem e se acidentam — pontuou o secretário.
Segundo ele, a prioridade é a preservação da vida, mesmo que isso signifique uma retenção leve no tempo de deslocamento.