Contrato para recuperar ponte sobre o Canal São Gonçalo é assinado; obras devem começar em 2027

Estrutura está localizada no quilômetro 59 da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas/Divulgação

A recuperação da ponte Alberto Pasqualini, sobre o Canal São Gonçalo, avançou com a assinatura do contrato para elaboração e atualização do projeto de reabilitação da estrutura, localizada no quilômetro 59 da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande.

A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O consórcio vencedor da licitação é formado pelas empresas Arteleste, Cidade e A. Gaspar, responsáveis pela próxima etapa do processo.

Apesar da assinatura, as obras ainda não têm início imediato. Segundo o DNIT, o contrato prevê inicialmente a emissão da Ordem de Início dos Serviços para revisão e atualização do projeto executivo.

Obras dependem de atualização técnica

Como o projeto original foi elaborado há mais de uma década, será necessária adequação completa às normas rodoviárias atuais antes da liberação das intervenções físicas.

A execução das obras depende da aprovação técnica dos estudos pelo DNIT e da disponibilidade orçamentária federal.

A previsão atual é de que as obras comecem apenas em 2027.

O investimento estimado para recuperação e reforço estrutural da ponte é de R$ 126,3 milhões.

Gargalo histórico na BR-392

Inaugurada em 1962, a ponte Alberto Pasqualini está interditada desde 1976 por problemas estruturais.

Desde então, o tráfego da BR-392 opera de forma limitada em uma estrutura secundária, em pista simples, provocando lentidão frequente e gargalos logísticos em uma das principais ligações rodoviárias com o Porto do Rio Grande.

A expectativa é de que, após o início das obras, a recuperação completa seja concluída em cerca de dois anos e meio.



