Contrato para recuperar ponte sobre o Canal São Gonçalo é assinado; obras devem começar em 2027

A recuperação da ponte Alberto Pasqualini, sobre o Canal São Gonçalo, avançou com a assinatura do contrato para elaboração e atualização do projeto de reabilitação da estrutura, localizada no quilômetro 59 da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande.
A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
O consórcio vencedor da licitação é formado pelas empresas Arteleste, Cidade e A. Gaspar, responsáveis pela próxima etapa do processo.
Apesar da assinatura, as obras ainda não têm início imediato. Segundo o DNIT, o contrato prevê inicialmente a emissão da Ordem de Início dos Serviços para revisão e atualização do projeto executivo.
Obras dependem de atualização técnica
Como o projeto original foi elaborado há mais de uma década, será necessária adequação completa às normas rodoviárias atuais antes da liberação das intervenções físicas.
A execução das obras depende da aprovação técnica dos estudos pelo DNIT e da disponibilidade orçamentária federal.
A previsão atual é de que as obras comecem apenas em 2027.
O investimento estimado para recuperação e reforço estrutural da ponte é de R$ 126,3 milhões.
Gargalo histórico na BR-392
Inaugurada em 1962, a ponte Alberto Pasqualini está interditada desde 1976 por problemas estruturais.
Desde então, o tráfego da BR-392 opera de forma limitada em uma estrutura secundária, em pista simples, provocando lentidão frequente e gargalos logísticos em uma das principais ligações rodoviárias com o Porto do Rio Grande.
A expectativa é de que, após o início das obras, a recuperação completa seja concluída em cerca de dois anos e meio.
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