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Contrato para recuperar ponte sobre o Canal São Gonçalo é assinado; obras devem começar em 2027

Reabilitação da estrutura na BR-392, interditada desde 1976, tem investimento previsto de R$ 126,3 milhões

Igor Islabão

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