Condutor é preso por embriaguez após acidente na BR-392, em Pelotas

Batida lateral ocorreu na noite de sábado (9). Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 33 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e testar positivo para embriaguez ao volante por volta das 19h10min de sábado (9), no quilômetro 91 da BR-392, em Pelotas. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi do tipo colisão lateral e envolveu um Ford Ka, com placas de São José, em Santa Catarina, e um caminhão bitrem de Pinhalzinho, também do Estado catarinense. Os veículos trafegavam no sentido Capital-Interior.

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Após o teste do bafômetro, o condutor do carro apresentou resultado de 0,46 mg/l de álcool por litro de ar expelido, configurando crime de trânsito.