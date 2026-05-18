Carro é flagrado a 172 km/h na BR-293, em Candiota

Caso envolveu um Hyundai HB20, com placas de Bagé. Divulgação / PRF

Um carro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 172 km/h na BR-293, em Candiota, na tarde deste domingo (17).

Segundo a corporação, o caso mais grave da fiscalização envolveu um Hyundai HB20 com placas de Bagé, registrado em velocidade 72% superior ao limite máximo permitido para o trecho, de 100 km/h.

De acordo com a PRF, a infração é considerada gravíssima, já que excede em mais de 50% a velocidade regulamentada. Nesses casos, a penalidade prevista é multa de R$ 880,41 e registro de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A fiscalização foi realizada com uso de radar fotográfico em diferentes trechos da rodovia.

Conforme a PRF, as ações ocorrem a partir de estudos e mapeamento de pontos críticos com maior incidência de acidentes graves e fatais.