Carro bate em poste e bloqueia trânsito em avenida de Pelotas

Um carro Volkswagen Gol colidiu contra um poste na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Pelotas, no começo da manhã desta segunda-feira (25). O condutor de 24 anos ficou inconsciente e foi removido pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde.
O acidente aconteceu por volta das 6h no trecho entre a Avenida Domingos de Almeida e a Rua Rafael Pinto Bandeira e o trânsito segue bloqueado no sentido centro-bairro.
O poste ficou parcialmente tombado e deixou uma quadra sem energia elétrica. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e pelos agentes de trânsito.