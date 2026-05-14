Carga de soja se espalha pela BR-392 e bloqueia acesso a Rio Grande

Dono da carga não foi identificado até o momento. Divulgação/PRF

Carga de soja ficou espalhada sobre a pista da BR-392, próximo ao trevo de acesso a Rio Grande, na manhã desta quinta-feira (14), causando bloqueio total da rodovia no km 18, no sentido Rio Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada pouco antes das 6h. Quando as equipes chegaram ao local, não havia carreta parada ou veículo envolvido na rodovia, apenas a carga espalhada sobre o asfalto.

"Nessas situações, o que parece é que o tombador de alguma carreta se abriu. Até o momento, ninguém apareceu para reconhecer a carga", informou a assessoria da PRF.

O bloqueio total da rodovia começou às 6h05min para permitir o trabalho do Corpo de Bombeiros na retirada do material. Segundo a PRF, o trânsito foi liberado por volta das 6h30min.