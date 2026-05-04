Após aumento da passagem, Rio Grande deve concluir licitação do transporte neste mês

Desde o início de 2025, após a empresa Transpessoal, atual responsável pela frota, manifestar desejo de sair do município, o serviço passou a ser operado em regime de permissão. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Em meio ao reajuste de 7,7% na tarifa do transporte coletivo em Rio Grande, o projeto da nova licitação para definir a operação definitiva do serviço deve ser finalizado ainda neste mês.

Desde 26 de abril, a passagem urbana passou de R$ 5,80 para R$ 6,25, aumento de 45 centavos.

Desde o início de 2025, após a empresa Transpessoal, atual responsável pela frota, manifestar interesse em deixar o município, o transporte coletivo passou a operar em regime de permissão.

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Nesse modelo, a empresa é autorizada a prestar o serviço de forma temporária até a realização de licitação para concessão definitiva.

Segundo o secretário de Mobilidade, Carlos Brusch, o projeto licitatório está sendo elaborado pela pasta em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e uma consultoria privada.

— Estamos tentando acelerar pra ser lançado antes de 30 de junho. Mas como envolve o Tribunal de Contas não podemos afirmar que o trâmite neste órgão seja como planejamos. Mas vamos conversar com o TCE — afirma Brusch.

Após a conclusão do documento, o processo ainda deverá passar pela Procuradoria-Geral do Município, pelo Gabinete de Licitações e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Na sequência, haverá análise do Conselho Consultivo de Transportes e Trânsito e realização de audiência pública. Somente após essas etapas o edital poderá ser lançado.

Se o cronograma for mantido, a publicação do edital deve ocorrer ainda no primeiro semestre.

Entenda o contrato atual

A Transpessoal comunicou à prefeitura, em 2024, a intenção de deixar a operação do transporte coletivo em Rio Grande.

Em reunião com o Executivo, a empresa alegou déficit operacional acumulado nos últimos anos para manter o serviço.

Para evitar interrupções, a prefeitura anunciou, na época, subsídio mensal de R$ 70 mil por seis meses, além de aporte extraordinário de R$ 700 mil em dezembro daquele ano.

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Em julho de 2025, decreto municipal prorrogou por mais 12 meses o contrato em regime de permissão, com previsão de subsídio mensal de R$ 800 mil.

Segundo a prefeitura, os recursos têm origem no chamado expurgo da bilhetagem eletrônica — valores gerados por ajustes financeiros, saldos remanescentes, créditos não utilizados e outras receitas vinculadas ao sistema de cartões e passagens eletrônicas.

O atual contrato de permissão também não garante exclusividade à Transpessoal. Por se tratar de vínculo temporário, a empresa poderá deixar a operação assim que a nova licitação for concluída e outra concessionária assumir o serviço.



