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Após aumento da passagem, Rio Grande deve concluir licitação do transporte neste mês

Procedimento vai abrir concorrência para futura concessão definitiva do serviço; passagem subiu para R$ 6,25 no fim de abril

Laura Cosme

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