Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR-293, em Bagé

Acidente envolveu um Chevrolet Sonic, com placas de Bagé, e uma carreta, com placas de Morro Redondo. Divulgação / PRF

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (11), em Bagé, na Campanha. A colisão frontal ocorreu por volta das 11h20min, no quilômetro 195 da BR-293.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu um Chevrolet Sonic, com placas de Bagé, e uma carreta emplacada em Morro Redondo.

O motorista do automóvel, um homem de 60 anos, natural de Bagé, morreu no local. Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

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Na carreta, estavam um homem e uma mulher. A passageira sofreu ferimentos leves e foi encaminhada por uma ambulância do Samu para atendimento hospitalar em Bagé. O condutor não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros também atendem a ocorrência.