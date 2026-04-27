Tombamento de carreta bloqueia BR-392 em Santana da Boa Vista e deixa duas pessoas feridas

Motorista e um passageiro foram atendidos pela Samu. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um acidente envolvendo um caminhão trava o trânsito na BR-392, em Santana da Boa Vista, na Região Sul do Estado, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (27).

O tombamento do veículo aconteceu por volta das 7h30min, no km 194 da rodovia, na ponte do Areião, o local fica entre os municípios de Canguçu e Santana da Boa Vista.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão e um passageiro ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O fluxo de veículos é interrompido totalmente nos dois sentidos da rodovia em 30 em 30 minutos. A interrupção é necessária para o transbordo e a retirada da carga, composta por cerca de 50 toneladas de bags (grandes sacos de transporte). A expectativa é de que o tráfego seja normalizado por volta das 15h.



