Suspeito de atropelar caminhoneiro na BR-392 deve se apresentar na quarta-feira, diz delegado

Caso é tratado como homicídio culposo pela Polícia Civil. Divulgação / PRF

O motorista suspeito de atropelar e matar um caminhoneiro de 62 anos na BR-392, em Canguçu, possui antecedentes por embriaguez ao volante, além de registros por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha e posse irregular de arma de fogo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Conforme o delegado Luciano Cabrera, responsável pela investigação, o suspeito deve se apresentar à polícia na quarta-feira (22). O caso é tratado como homicídio culposo no trânsito, com a possibilidade de inclusão da qualificadora de embriaguez. Testemunhas relataram que o condutor apresentava sinais de ingestão de álcool logo após o fato.

— Com o depoimento dele, terei todas as declarações necessárias, incluindo as testemunhais — explicou o delegado.

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A conclusão do inquérito depende agora de laudos periciais sobre a dinâmica do fato e a necropsia. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17), no km 123 da rodovia.

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A vítima havia descido do caminhão para trocar um pneu quando foi atingida por um carro. O condutor abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro.



