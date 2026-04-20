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Suspeito de atropelar caminhoneiro na BR-392 deve se apresentar na quarta-feira, diz delegado

Homem, que fugiu após o acidente no km 123, possui antecedentes por embriaguez ao volante; vítima de 62 anos morreu enquanto trocava pneu

Joanna Manhago

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