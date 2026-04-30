Reforma da ponte internacional altera rotina na fronteira e impacta economia de Jaguarão

Previsão do Dnit é concluir obra ainda no mês de maio. Jeferson Kickhofel / RBS TV

O início das obras de recuperação na Ponte Internacional Barão de Mauá, há duas semanas, alterou a rotina de quem vive e trabalha na fronteira entre Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no Uruguai. A estrutura secular, que é o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), passa por reformas estruturais que impuseram o sistema de "pare e siga", gerando reflexos imediatos na economia local.

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Para comerciantes das ruas adjacentes à ponte, o cenário é de alerta, com estabelecimentos como postos de gasolina registrando redução no movimento de até 95%. O motivo é duplo: além do tempo de espera para atravessar a fronteira, que chega a variar entre 30 e 40 minutos, diversas ruas do entorno estão bloqueadas, impedindo o acesso físico aos clientes.

— O pessoal não consegue ter acesso nem de quem está indo, nem de quem está vindo. O movimento despencou, principalmente à noite e nos finais de semana — relata Bruno Costa, encarregado de pista de um posto da região.

Impacto nos freeshops

A dificuldade de estacionamento e o trânsito lento também afastam os turistas. Felipe Bezerra, gerente de um freeshop em Jaguarão, instalou avisos na porta da loja para justificar os transtornos, mas estima que o fluxo de compradores já caiu entre 70% e 80% desde o início das intervenções. De acordo com o gerente, o bloqueio de vias próximas eliminou as poucas vagas de estacionamento que restavam no setor.

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Obra necessária

Apesar dos prejuízos relatados por motoristas e lojistas, a prefeitura de Jaguarão reforça que a intervenção é vital para a segurança da travessia, que suporta um tráfego pesado de caminhões e veículos domésticos.

O prefeito Rogério Cruz classificou a obra como necessária por se tratar de uma ponte secular que precisava urgentemente de reparos.

— Temos um trânsito pesado de muitos caminhões, além do trânsito doméstico — justifica.

Expectativa da administração municipal é que, até a próxima semana, um lado da pista seja liberado. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Para tentar mitigar os impactos, o município discute com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alternativas para acelerar o cronograma, como a adoção de um terceiro turno de trabalho e atividades aos sábados e domingos. A expectativa da administração municipal é que, até a próxima semana, um lado da pista seja liberado para que os serviços passem para o outro lado.

De acordo com o Dnit, os serviços seguem o cronograma previsto e a conclusão total da obra deve ocorrer ainda no mês de maio.



