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Barão do Mauá
Notícia

Reforma da ponte internacional altera rotina na fronteira e impacta economia de Jaguarão

Além da demora na travessia para Rio Branco, fechamento de ruas no entorno faz movimento em postos e freeshops despencar

Stéfane Costa

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