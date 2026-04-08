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Protesto por falta de luz bloqueia BR-392 em Rio Grande

Moradores denunciam risco à segurança no bairro Mangueira; rodovia teve congestionamento e trânsito é liberado de forma alternada

Joanna Manhago

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Laura Cosme

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