Protesto por falta de luz bloqueia BR-392 em Rio Grande

Mobilização ocorre na altura da Ponte dos Franceses, próximo ao KM 3. Laura Cosme/Grupo RBS

Um protesto bloqueou parcialmente a BR-392, em Rio Grande, na manhã desta quarta-feira (8), após moradores do bairro Mangueira denunciarem falta de energia elétrica e risco à segurança. A mobilização ocorre na altura da Ponte dos Franceses, próximo ao km 3, e causa congestionamento na rodovia.

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De acordo com relatos da comunidade, o problema se agravou após o vento forte registrado nas primeiras horas do dia. Três postes de madeira caíram sobre residências por volta das 6h e, segundo os moradores, a rede segue energizada, aumentando o risco de acidentes e incêndios.

A vice-presidente do bairro, Andressa Soares, afirma que a situação é antiga e já havia sido levada à concessionária responsável. Segundo ela, houve promessa de substituição dos postes ainda no ano passado, o que não teria sido cumprido.

— A preocupação é o risco de vida. Os postes caíram em cima das casas e a energia não foi desligada. A gente só quer que resolvam o problema — relatou.

Equipes da CEEE Equatorial chegaram ao local por volta das 12h. Laura Cosme/Grupo RBS

Moradores também criticam a demora no atendimento e afirmam que equipes chegaram a ir até o local, mas deixaram a área sem dar retorno. A comunidade decidiu manter o protesto até que haja solução definitiva, incluindo a troca da estrutura da rede elétrica.

Conforme apurado pela reportagem de GZH Zona Sul, equipes da CEEE Equatorial chegaram ao local por volta das 12h. Segundo a concessionária, em Rio Grande já foram trocados mais de 4 mil postes desde 2021, visando a melhoria na rede.

Fluxo do trânsito

Congestionamento de mais de um quilômetro foi registrado durante o ato. Laura Cosme/Grupo RBS

Por causa da manifestação, o trânsito na BR-392 chegou a registrar congestionamento de mais de um quilômetro, com veículos parados nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência e realiza a liberação do fluxo de forma alternada.

A previsão da PRF é de que o trânsito seja normalizado até o início da tarde.

Confira nota da CEEE Equatorial



A CEEE Equatorial informa que rajadas de vento de mais de 120 km/h, no Litoral Sul do estado, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) causaram a interrupção de clientes nesta quarta-feira (8). A Distribuidora trabalha para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível, garantindo a segurança da população.

A companhia reforça que a população não se aproxime de cabos soltos ou caídos ao solo. Situações de perigo devem ser comunicadas imediatamente por meio dos canais oficiais.



