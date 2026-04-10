Ponte entre Brasil e Uruguai terá bloqueios para obras; veja como funcionará o trânsito

Intervenções incluem recuperação do pavimento, troca de juntas e bloqueio de vias secundárias próximas. Divulgação / Divulgação

A Ponte Internacional Barão de Mauá, que liga Jaguarão, no Brasil, pela BR-116, a Rio Branco, no Uruguai, por meio da rodovia BR-116, terá bloqueios e mudanças no trânsito a partir da próxima segunda-feira (13). A alteração ocorre para a realização de serviços de manutenção e deve durar cerca de 30 dias.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o fluxo será operado em sistema de Pare e Siga. Inicialmente, os trabalhos ocorrem na pista da direita, no sentido Jaguarão–Rio Branco, com os veículos sendo direcionados para a pista da esquerda. Após aproximadamente 15 dias, a operação será invertida.

As intervenções incluem recuperação do pavimento de concreto, desobstrução de drenos, troca de juntas de dilatação, além de limpeza dos arcos e manutenção da sinalização da estrutura, que está em funcionamento desde 1930.

Bloqueio de vias

Durante o período de obras, também haverá alterações no trânsito no entorno da ponte. O acesso às vias laterais será bloqueado a partir de três quadras antes da estrutura, e ruas próximas terão mudanças de circulação, com interrupções e inversões de sentido.

Haverá interrupções na Rua Odilo Gonçalves, nos sentidos das ruas Júlio de Castilhos e João Azevedo em direção à Rua Uruguai. Também serão bloqueados o canteiro da Rua Uruguai com a Rua Andrade Neves, no sentido Centro, e o acesso da Barão do Rio Branco para a Rua Uruguai. O sentido da Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas Uruguai e Júlio de Castilhos, será invertido.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção e, sempre que possível, busquem rotas alternativas, já que a intervenção pode causar lentidão no principal acesso entre Brasil e Uruguai na região.





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