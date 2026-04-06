Pelotas soma 23 ocorrências em rodovias no primeiro mês após a saída da Ecovias Sul

Pelotas registrou 23 ocorrências nas rodovias BR-116 e BR-392 entre os dias 5 e 31 de março, no primeiro mês após o fim do contrato com a concessionária Ecovias Sul.
Com a mudança na gestão das estradas, o atendimento a acidentes passou a ser realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e pelas prefeituras da região.
Desde 4 de março, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumiu a administração do chamado Polo Rodoviário de Pelotas. O órgão federal, no entanto, não oferece serviço de emergência médica nas rodovias.
Diante do novo cenário, o Samu elaborou um plano de contingência em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a assistência nos trechos.
No período analisado, a maioria das ocorrências esteve relacionada a acidentes de trânsito, que representaram 82,6% dos atendimentos. Entre esses casos, os acidentes envolvendo motociclistas corresponderam a 42,1% do total.
Os registros se concentraram principalmente na BR-116, no trecho entre Pelotas e Canguçu, que respondeu por 56,5% das ocorrências, apontando para um dos pontos mais críticos da região.
O tempo médio de resposta aos chamados foi de 20 minutos, e a maior parte dos acionamentos partiu da própria população, responsável por 56,5% dos registros.
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