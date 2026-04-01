Pelotas contabiliza 266 infrações de trânsito durante operações em março

No mês, foram realizadas 17 operações, incluindo quatro edições da Balada Segura. Divulgação / STT

As operações integradas realizadas ao longo de março resultaram em 266 autos de infração em Pelotas, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (31) pela prefeitura. As ações envolveram fiscalização de trânsito, vistorias em estabelecimentos e atendimentos relacionados à perturbação do sossego público.

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No período, foram realizadas 17 operações, incluindo quatro edições da Balada Segura. Ao todo, 520 pessoas e 299 veículos foram abordados. Desse total, 242 veículos acabaram notificados e 12 foram recolhidos por irregularidades.

Também foram feitos 50 testes de etilômetro. Houve 11 recusas, situação que, pela legislação, configura infração administrativa e gera penalidade ao condutor.

A fiscalização alcançou ainda o funcionamento de estabelecimentos. Conforme o levantamento, 21 locais foram vistoriados por equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Urbanismo, todos com algum tipo de notificação. O Corpo de Bombeiros também realizou uma autuação.

As equipes atenderam duas ocorrências de perturbação do sossego ao longo do mês. Além disso, houve ações de dispersão de público em pontos com maior concentração de pessoas, especialmente nas imediações da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

As operações são realizadas de forma conjunta por órgãos municipais, com apoio da Brigada Militar, e fazem parte de ações permanentes voltadas à fiscalização urbana, ao trânsito e à segurança.



