Passagem de ônibus em Rio Grande terá novo valor a partir deste domingo

O reajuste de 7,7% foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

A passagem do transporte coletivo de Rio Grande passará a custar R$ 6,25 a partir deste domingo (26).

O reajuste, de 7,7%, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo e representa um acréscimo de 45 centavos em relação ao valor atual, que é R$ 5,80. O último aumento na tarifa tinha ocorrido em abril do ano passado.

De acordo com a prefeitura, o estudo tarifário elaborado nos últimos meses, com apoio técnico da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), indicava que o valor da passagem deveria ser de R$ 6,85.

A análise considerou custos operacionais do sistema, como combustível, manutenção da frota, folha de pagamento, número de passageiros transportados e outras despesas do serviço.

O estudo foi iniciado após solicitação da empresa responsável pelo transporte coletivo, que apresentou uma proposta de reajuste como parte do processo anual de revisão previsto em contrato. No entanto, o subsídio repassado pelo município permitiu reduzir o impacto do aumento para os usuários.

Atualmente, a Transpessoal, responsável pelo transporte coletivo urbano, opera por meio de um contrato de permissão.

Nesse modelo, a empresa é responsável pela operação das linhas, manutenção da frota e cumprimento de horários e itinerários, enquanto o poder público realiza a fiscalização do serviço e define questões como o reajuste tarifário e as exigências contratuais.

Em maio do ano passado, a prefeitura firmou um subsídio mensal de R$ 270 mil para garantir a continuidade do serviço, enquanto uma nova licitação segue em preparação pelo município.

Por meio de nota, a Transpessoal informou que realizou um levantamento detalhado da arrecadação e dos custos operacionais do sistema, diante dos impactos recentes que têm pressionado a operação do transporte coletivo (leia abaixo).

Confira os novos valores da passagem de ônibus em Rio Grande

Tarifa urbana: R$6,25

Seletivo: R$10,25

Cartão Rio Grande: R$5,68

Cartão Rio Grande (modalidade estudante): R$2,84

Confira a nota da empresa

A empresa realizou um levantamento detalhado da arrecadação e dos custos do sistema, com o objetivo de garantir equilíbrio e transparência na operação.

Diante do cenário atual, marcado pelo aumento salarial previsto em acordo coletivo, pela reoneração da folha de pagamento, pela elevação nos custos de insumos e, especialmente, pelo significativo aumento do diesel — que registrou alta superior a 20% e representa mais de um terço dos custos operacionais —, tornou-se necessária a revisão da tarifa técnica.

Nesse contexto, a empresa apresentou um estudo técnico atualizado refletindo esses impactos, enquanto a Prefeitura também elaborou sua própria análise não levando em conta o cenário da suba do diesel em virtude da guerra.

O município de Rio Grande foi uma das últimas cidades a efetuar o reajuste tarifário, apesar de, desde fevereiro, a empresa já arcar com os novos valores decorrentes do acordo coletivo, incluindo salários e vale-alimentação e bem como a reoneração da folha.