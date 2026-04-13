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Operação Balada Segura aborda mais de 100 veículos em Bagé no fim de semana

Fiscalização ocorreu em três pontos da cidade e resultou em 11 autuações, seis delas por embriaguez ao volante

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