Operação Balada Segura aborda mais de 100 veículos em Bagé no fim de semana

Ação também resultou no recolhimento de quatro Carteiras Nacionais de Habilitação . Divulgação / SSM / Prefeitura de Bagé

Mais de 100 veículos foram abordados durante ações da Operação Balada Segura realizadas em Bagé ao longo do fim de semana, entre sexta‑feira (10) e domingo (12). As fiscalizações ocorreram em três pontos distintos da cidade e tiveram como foco coibir a condução sob efeito de álcool e reforçar a segurança viária.

Durante a operação, agentes de Fiscalização de Trânsito e Transporte, com apoio da Guarda Civil Municipal, abordaram 111 veículos. Ao todo, foram realizados 53 testes do etilômetro, que resultaram em 11 autuações.

Dessas ocorrências, seis enquadramentos foram por embriaguez ao volante, todos decorrentes da recusa dos motoristas em realizar o teste do bafômetro, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Além das autuações, a ação também resultou no recolhimento de quatro Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

As operações fazem parte de um conjunto permanente de fiscalizações realizadas no município, com participação da Guarda Civil Municipal e apoio da Brigada Militar, voltadas à prevenção de acidentes e à redução de infrações relacionadas ao consumo de álcool e direção.