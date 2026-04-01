Ônibus terão reforço em Rio Grande para show de Dilsinho no Festimar

O transporte coletivo de Rio Grande terá reforço na próxima quinta-feira (2), em função do show nacional do cantor Dilsinho, que integra a programação do Festival do Mar (Festimar).
Segundo a Secretaria de Mobilidade, serão disponibilizadas viagens extras com saída da Estação Tamandaré em direção aos bairros.
A linha Cassino, via Parque Marinha/Parque São Pedro, terá um horário adicional às 23h40. No mesmo horário, a linha Centro–Santa Rosa também contará com reforço.
Para ampliar a capacidade do sistema, a pasta informa que um veículo reserva ficará disponível e poderá ser acionado conforme a demanda de passageiros.
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