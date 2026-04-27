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Oito cidades do RS têm mais veículos do que moradores; entenda o fenômeno na Zona Sul e na Campanha

Levantamento com dados do Detran-RS e do IBGE aponta casos como Morro Redondo, Chuí e Aceguá; falta de transporte público e predominância rural ajudam a explicar cenário

Gabriel Veríssimo

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