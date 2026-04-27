Oito cidades do RS têm mais veículos do que moradores; entenda o fenômeno na Zona Sul e na Campanha

Morro Redondo está entre os oito municípios do Rio Grande do Sul que possuem mais veículos registrados do que habitantes. Essa análise compara dados de 2025 do Detran RS com o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. Na Região Sul, Chuí também está entre as cidades e, na Campanha, aparece Aceguá.
Em Morro Redondo, a frota soma 6.133 veículos, superando os 6.046 habitantes. Já no Chuí, município que faz fronteira com o Uruguai, são 8.375 veículos para uma população de 6.262 moradores.
Falta de transporte público e população rural
No caso de Morro Redondo, fatores de distribuição demográfica podem ajudar a explicar os números — a média é de aproximadamente 1,01 veículo por habitante. O município não possui linhas de transporte urbano e tem predominância rural — cerca de 58% da população vive no interior, enquanto 42% reside na área urbana.
Segundo o prefeito Rui Brizolara, algumas famílias precisam se deslocar mais de 17 quilômetros para chegar à zona urbana do município para ter acesso a serviços básicos.
— Nós não temos linha urbana. Tínhamos várias linhas no interior, mas esses transportes todos foram parando. Estava diminuindo muito o número de passageiros e, com isso, a inviabilidade das empresas em manter esse transporte. Então, talvez isso explique um pouco essa questão do pessoal no interior ter que ter carro — explica o prefeito.
O produtor de pêssego e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Morro Redondo, Tiago Tuchtenhagen, explica que é comum nas famílias da área rural que mais de um integrante possua seu próprio meio de transporte.
— A minha família é composta por mim, meu irmão, meu pai e minha mãe. Aqui a gente tem três motos e um carro. O que eu vejo na maioria das famílias grandes é que todo mundo tem a ambição de ter pelo menos um carro, uma moto. Tu tem que ter um meio de locomoção rápido — relata.
Dados da Emater RS indicam que, de toda a população da área rural, aproximadamente 500 famílias são compostas por pequenos e médios produtores. Grande parte do deslocamento dessas pessoas se dá pelo transporte de produções agropecuárias, como frutas e hortaliças, e até animais.
— Eu compro muita terneira recém-nascida. Tenho um reboque que coloco atrás do meu carro e faço a busca. Em muitos casos, eu mesmo pago frete para levar o meu pêssego até a indústria. Mas na maioria das propriedades o produtor já tem um ou dois caminhões para fazer essa entrega própria — conta Tuchtenhagen.
Arrecadação de IPVA não explica fenômeno
Em outros municípios gaúchos que possuem mais veículos do que moradores, campanhas de incentivo fiscal ajudam a explicar o cenário. Nesses casos, a administração municipal visa reter a arrecadação do IPVA, que é repartida entre o Estado e a cidade onde o automóvel é emplacado.
No entanto, este não é o caso de Morro Redondo. Segundo o prefeito Rui Brizolara, embora a receita seja positiva, a prefeitura nunca realizou políticas de incentivo para atrair novos emplacamentos.
Sobre o impacto tributário, Brizolara pontua que o grande volume de veículos proporciona um "retorno interessante" aos cofres públicos, mas ressalta que muitos desses veículos — especialmente na zona rural — são modelos antigos e, por isso, já estão isentos do pagamento do imposto.
O caso de Aceguá, na Campanha
Na Região da Campanha, o município de Aceguá também é um exemplo dessa dinâmica. Com pouco mais de 4 mil moradores e uma frota que ultrapassa 5 mil veículos, o município, que faz fronteira com o Uruguai, adotou uma estratégia para aumentar a arrecadação, o que pode explicar o fenômeno.
Em 2008, a prefeitura realizou uma campanha de incentivo à população para fazer a transferência desses veículos para a cidade. A lei visava reter a arrecadação do IPVA, que antes ficava em outras localidades onde os carros eram comprados e emplacados.
Além do incentivo fiscal, a necessidade de locomoção impulsiona os números. Com mais de 800 quilômetros de estradas de terra e mais de 70% da população vivendo na zona rural, ter um veículo próprio se torna essencial.
Confira as cidades gaúchas com mais veículos que habitantes
- Aceguá: 4.170 habitantes / 5.023 veículos
- Chuí: 6.262 habitantes / 8.375 veículos
- Ipiranga do Sul: 1.720 habitantes / 1.786 veículos
- Maximiliano de Almeida: 4.191 habitantes / 4.202 veículos
- Morro Redondo: 6.046 habitantes / 6.133 veículos
- Paraí: 7.194 habitantes / 7.245 veículos
- Quaraí: 23.500 habitantes / 25.773 veículos
- Victor Graeff: 2.780 habitantes / 2.784 veículos
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