Obra bloqueia trânsito na Avenida Dom Joaquim e altera rotas em Pelotas

Equipes já começaram a instalação do blocos no trecho. Igor Islabão / Agência RBS

A Avenida Dom Joaquim, no Centro de Pelotas, passa por obras de requalificação para a troca de 520 metros quadrados de pavimentação entre a Rua Gonçalves Chaves e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Para as obras, o trânsito está interrompido no sentido Gonçalves Chaves - Juscelino Kubitschek.

Segundo a prefeitura de Pelotas, a intervenção deve ser concluída entre sexta-feira (1º) e sábado (2). O prazo depende de condições climáticas favoráveis para que as equipes finalizem o trabalho, iniciado na terça-feira (28).

No local, o trânsito permanece totalmente bloqueado para permitir a retirada dos blocos antigos e o assentamento do novo material intertravado.

Rotas de desvio

Motorista precisam converter a direita na Gonçalves Chaves. Igor Islabão / Agência RBS

Para acessar a Juscelino Kubitschek, os motoristas devem entrar na Gonçalves Chaves e converter na Rua Pedro Álvares Cabral para contornar o bloqueio e acessar a JK.

Segundo o cronograma municipal, se não houver chuva forte que impeça o manuseio do material e o nivelamento do solo, o tráfego será normalizado antes do início da próxima semana.



