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Obra bloqueia trânsito na Avenida Dom Joaquim e altera rotas em Pelotas

Liberação do trecho entre a Gonçalves Chaves e a Juscelino Kubitschek depende das condições climáticas

Igor Islabão

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