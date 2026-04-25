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Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhão e carro em Pelotas

Acidente aconteceu na manhã deste sábado em um dos cruzamentos da Avenida Juscelino Kubitschek

Laura Cosme

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