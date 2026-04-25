Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhão e carro em Pelotas

No momento da colisão, o Prisma teria avançado o sinal vermelho ao atravessar o cruzamento com a Rua Padre Anchieta. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um carro e um caminhão, que transportava hortifrúti, deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (25) em Pelotas.

O acidente aconteceu por volta das 9h, no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Padre Anchieta.

No momento da colisão, o Chevrolet Prisma teria avançado o sinal vermelho ao atravessar o cruzamento com a Rua Padre Anchieta e acabou atingindo o caminhão, que trafegava pela avenida com o sinal aberto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, ainda sem identificação, ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ao hospital.

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