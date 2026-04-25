Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhão e carro em Pelotas

Uma colisão entre um carro e um caminhão, que transportava hortifrúti, deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (25) em Pelotas.
O acidente aconteceu por volta das 9h, no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Padre Anchieta.
No momento da colisão, o Chevrolet Prisma teria avançado o sinal vermelho ao atravessar o cruzamento com a Rua Padre Anchieta e acabou atingindo o caminhão, que trafegava pela avenida com o sinal aberto.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, ainda sem identificação, ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ao hospital.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre o local de emplacamento dos veículos envolvidos no acidente.