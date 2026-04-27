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Motociclista morre em acidente na BR-116, em Turuçu

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira no sentido Pelotas-Porto Alegre; trânsito apresenta bloqueio parcial no trecho

Douglas Dutra

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Gabriel Veríssimo

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