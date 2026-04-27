Motociclista morre em acidente na BR-116, em Turuçu

Um motociclista morreu em um acidente por volta das 7h30min desta segunda-feira (27) na BR-116, em Turuçu, no sul do Estado. A colisão fatal ocorreu no quilômetro 482 da rodovia, na pista que leva no sentido Pelotas-Porto Alegre.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica inicial do acidente indica o envolvimento de um segundo veículo, que não permaneceu no local para prestar socorro. Agentes da PRF afirmaram que buscarão imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos e da própria rodovia para tentar identificar o veículo e o condutor envolvido.
A PRF confirmou que a vítima é um homem. Até o momento, não há informações sobre o nome e a idade da vítima, uma vez que a perícia ainda trabalha no local e a identidade não foi divulgada oficialmente.
Trânsito no local
A ocorrência segue em atendimento e gera lentidão na região. O trânsito está parcialmente bloqueado, com o fluxo de veículos sendo liberado apenas pela faixa da esquerda. Equipes da PRF orientam os motoristas que passam pelo trecho.
Esta reportagem está em atualização.
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