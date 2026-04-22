Mortes em rodovias federais do sul do Estado dobram no início de 2026

Aumento na gravidade dos casos eleva total de vítimas; excesso de velocidade e imprudência preocupam a PRF. Divulgação/PRF

O número de mortes em acidentes nas rodovias federais do sul do Estado dobrou nos primeiros meses de 2026, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre 1º de janeiro e 19 de abril, foram registrados nove sinistros com 20 mortes — o dobro das 10 vítimas contabilizadas no mesmo período do ano passado.

Durante o feriadão de Tiradentes, entre 17 e 21 de abril, mais três mortes no trânsito foram registradas. O período reacendeu o alerta para cuidados no trânsito.

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Os dados da PRF chamam atenção mesmo com a quantidade de acidentes fatais se mantendo igual: também foram nove ocorrências com óbito no início de 2025. A diferença está na gravidade dos casos registrados neste ano.

O episódio mais crítico ocorreu no dia 2 de janeiro, na BR-116, em Pelotas, em uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão. Onze pessoas morreram — entre elas o motorista, o cobrador e nove passageiros do coletivo.

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Outros casos ao longo dos meses também contribuíram para o aumento no número de vítimas. Em 22 de fevereiro, três pessoas morreram em ocorrências distintas na BR-116 e na BR-392, em Pelotas e Canguçu. Entre elas, uma criança uruguaia de 10 anos, que estava sem cinto de segurança e foi projetada para fora do veículo após uma saída de pista.

Na mesma data, dois idosos — um homem de 60 anos e uma mulher de 71 — morreram após serem atropelados em Canguçu.

Atropelamentos também foram registrados em março e abril. No dia 29 de março, um pedestre morreu na BR-116, em Pedro Osório. Já em 3 de abril, outro caso semelhante foi registrado na BR-392, em Rio Grande.

Velocidade preocupa

A PRF destaca que o comportamento dos motoristas segue como um dos principais fatores de risco nas rodovias da região.

No mesmo período, 1.305 veículos foram flagrados trafegando acima do limite de velocidade no sul do Estado.

Um dos casos considerados mais graves pela PRF ocorreu no dia 28 de março, na BR-116, quando um veículo foi registrado a 167 km/h — a velocidade máxima permitida no trecho da rodovia era de 100 km/h.

Registro de veículo a 167 km/h na BR-116, em Pelotas. Divulgação/PRF

Perfil dos acidentes

O levantamento aponta que colisões frontais e atropelamentos estão entre os tipos de ocorrência mais letais nas rodovias federais da região.

Além disso, situações como a falta do uso do cinto de segurança e a imprudência no trânsito seguem sendo fatores determinantes para a gravidade dos acidentes.

A PRF reforça a orientação para que motoristas respeitem os limites de velocidade, utilizem equipamentos de segurança e redobrem a atenção, especialmente em trechos com maior fluxo ou circulação de pedestres.



