Homem morre em colisão frontal com caminhão na BR-471, em Santa Vitória do Palmar

O motorista do caminhão, um homem de 55 anos, sofreu apenas lesões leves. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 31 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã deste domingo (19), em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. A colisão ocorreu no quilômetro 651 da BR-471.

A vítima, natural do município, era o condutor do carro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o veículo de carga. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico. A identidade não foi confirmada pela polícia.