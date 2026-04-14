Homem morre após ser atropelado em São Lourenço do Sul

Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado na noite de segunda‑feira (13) em São Lourenço do Sul. O acidente ocorreu na Avenida Sony Soares Corrêa.
A vítima foi identificada como Everaldo Thurow Rutz. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia‑noite.
A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, que realizou o teste do bafômetro na condutora do veículo envolvido, um Ford Fusion. O resultado não indicou ingestão de álcool.
De acordo com o delegado Edson Ramalho, responsável pela investigação, imagens de câmeras de monitoramento já estão sendo analisadas e indicam que a vítima teria se projetado em direção ao carro.
— Ao que tudo indica, a condutora não tinha como evitar o atropelamento — afirmou o delegado.
A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pelotas para necropsia.
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