Homem morre após ser atropelado em São Lourenço do Sul

Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado na noite de segunda‑feira (13) em São Lourenço do Sul. O acidente ocorreu na Avenida Sony Soares Corrêa.

A vítima foi identificada como Everaldo Thurow Rutz. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia‑noite.

Leia Mais Homem morre após queda de concreto durante construção de prédio pré-moldado em Santana do Livramento

Leia Mais Homem é preso por estupro e lesão corporal em Rio Grande

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, que realizou o teste do bafômetro na condutora do veículo envolvido, um Ford Fusion. O resultado não indicou ingestão de álcool.

De acordo com o delegado Edson Ramalho, responsável pela investigação, imagens de câmeras de monitoramento já estão sendo analisadas e indicam que a vítima teria se projetado em direção ao carro.

— Ao que tudo indica, a condutora não tinha como evitar o atropelamento — afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pelotas para necropsia.



