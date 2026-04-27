Condutora fica ferida após colidir motoneta na traseira de caminhão na RS-734

Uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (27), na RS-734, em Rio Grande. O sinistro foi registrado por volta das 8h, no quilômetro 12 da rodovia, na altura do bairro Vila Maria.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente foi do tipo colisão traseira, envolvendo uma motoneta Yamaha e um caminhão Ford Cargo que seguiam no sentido Cassino–Rio Grande.

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A condutora da motoneta, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a corporação, ela apresentava apenas lesões leves.

Apesar do atendimento no local, o trânsito não sofreu interrupções e flui normalmente no trecho que liga o centro da cidade ao balneário.



