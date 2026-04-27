Ciclista morre após ser atropelada por caminhão no Centro de Pelotas

Uma ciclista morreu após ser atropelada por um caminhão na tarde desta segunda-feira (27), no Centro de Pelotas. O acidente ocorreu por volta das 17h45min, na rua Marechal Deodoro, esquina com a Marechal Floriano. A vítima foi identificada como Maria Antônia Motta, de 24 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a bicicleta foi atingida trás por um carro Chevrolet Classic cinza. A vítima caiu na pista e foi atropelada pelo caminhão.
À polícia, a motorista do carro afirmou que a vítima estava conduzindo a bicicleta pelo meio da via e acabou batendo no retrovisor do veículo. O motorista do caminhão e a pessoa que o acompanhava afirmaram que só perceberam o atropelamento ao olhar pelo retrovisor.
O trânsito permaneceu bloqueado até a noite para a remoção do corpo e o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.